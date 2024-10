Aperti al pubblico la Sala dei Giganti e il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte (Di lunedì 28 ottobre 2024) Da sabato 2 novembre, ogni primo sabato del mese, saranno Aperti ai visitatori la meravigliosa Sala dei Giganti e il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte nell’iniziativa di Ateneo dal titolo “Sabato al Liviano” per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di ammirare due autentici gioielli Padovaoggi.it - Aperti al pubblico la Sala dei Giganti e il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Da sabato 2 novembre, ogni primo sabato del mese, sarannoai visitatori la meravigliosadeie ildinell’iniziativa di Ateneo dal titolo “Sabato al Liviano” per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di ammirare due autentici gioielli

Aperti al pubblico la Sala dei Giganti e il Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte

