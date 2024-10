Glieroidelcalcio.com - Antonello Cuccureddu, l’eclettico giocatore sardo che segnò al Cagliari

(Di lunedì 28 ottobre 2024)chealda Alghero (SS), nato il 4 ottobre 1949, difensore e centrocampista della Juventus dal 1969 al 1981. Sarà jolly polivalente e verrà utilizzato indifferentemente da mezzala (suo ruolo di origine), da mediano interditore, da terzino sia marcatore che fluidificante, e da stopper. Da ragazzino è juventino, come spesso capita nella provincia di Sassari, da sempre in rivalità con. Della Juve non poteva non ammirare i Boniperti o i Sivori e poi i Del Sol o gli Haller, del quale avrebbe preso il posto. Inizia a giocare alla Fertilia, vicino ad Alghero, poi passa alla Torres nel 1967 e va in “C”. Con l’allenatore Colomban matura tatticamente. Poi di lui si accorge il Brescia allenato da Arturo Silvestri, che lo vuole in squadra nel 1968. È in “B”. Il Brescia viene promosso nella massima serie.