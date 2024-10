Quotidiano.net - Alto funzionario Hamas, 'un accordo può essere raggiunto'

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Undi, Husam Badran, ha affermato che "unpuò" con Israele se il premier Benjamin Netanyahu conferma il suo impegno su quanto già concordato: lo rende noto l'agenzia di stampa Shehab filo-, come riporta il Times of Israel. "Le nostre richieste sono chiare e conosciute, e unpuò, a condizione che Netanyahu rimanga impegnato su quanto già concordato", ha detto Badran. Non è chiaro se la dichiarazione sia una reazione alla proposta egiziana di un cessate il fuoco di 2 giorni a Gaza per lo scambio di 4 ostaggi israeliani con alcuni prigionieri palestinesi.