Ilrestodelcarlino.it - Alla, ritorno con gol. Chiesanuova frenato

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 1 MONTEFANO 1 : Fatone, Tempestilli (44’st Morettini), Ciottilli, Sopranzetti (24’st Tanoni), Canavessio, Monaco, Pasqui (31’st Persiani), Carnevali (24’st Russo), Sbarbati, Mongiello, Perini (19’st Bambozzi). All. Mobili. MONTEFANO: David, Calamita (44’st Cingolani), Martedì, Orlietti, Di Lallo,, Nardacchione (44’st Topa), Gabrielli, Papa (25’ Rombini), Scocco (33’st Castignani), Bonacci. All. Amadio. Arbitro: Eletto di Macerata. Reti: 13’ Pasqui, 18’st. Note: ammoniti Sopranzetti, Pasqui, Mongiello, Bambozzi, Scocco, Di Lallo, Nardacchione,, David; corner 4-5; recupero 2’ e 5’. Ildinon poteva essere più decisivo per il Montefano. La rete del Pizarro viola annulla il vantaggio di Pasqui e sancisce l’1-1 del "Sandro Ultimi". Un verdetto giusto, perché ilha creato qualcosa in più ma nella ripresa gli ospiti sono cresciuti parecchio.