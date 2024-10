Alexander Isak “perfetto” per L’Arsenal, ammette il giornalista dei Gunners (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Alexander Isak sarebbe “perfetto” per L’Arsenal. ((Foto di Ryan Pierse/Getty Images) L’Arsenal avrebbe dovuto ingaggiare un nuovo attaccante durante la finestra di mercato dell’estate 2024 e, avendo deciso di non assumere un nuovo frontman, il giornalista dei Gunners Charles Watts vorrebbe vedere la stella della Premier League Alexander Isak all’Emirates Stadium nel 2025. Mikel Arteta ha tenuto d’occhio il mercato per un numero nove poiché lo spagnolo è a corto di attaccanti adeguati nella sua squadra. Kai Havertz si è fatto avanti durante la parte iniziale della stagione in corso per fornire alL’Arsenal gol e assist, ma al tedesco manca l’istinto omicida di un marcatore letale. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:sarebbe “” per. ((Foto di Ryan Pierse/Getty Images)avrebbe dovuto ingaggiare un nuovo attaccante durante la finestra di mercato dell’estate 2024 e, avendo deciso di non assumere un nuovo frontman, ildeiCharles Watts vorrebbe vedere la stella della Premier Leagueall’Emirates Stadium nel 2025. Mikel Arteta ha tenuto d’occhio il mercato per un numero nove poiché lo spagnolo è a corto di attaccanti adeguati nella sua squadra. Kai Havertz si è fatto avanti durante la parte iniziale della stagione in corso per fornire algol e assist, ma al tedesco manca l’istinto omicida di un marcatore letale.

