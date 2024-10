Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Duse Lella Costa, Irene Grandi, Jacopo Veneziani e Svelarsi per un pubblico di sole donne

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra prosa, musica e danza, nuove emozioni vanno in scena sul palco deldi Bologna. Nell’ambito della 2° edizione del concorso Bologna Ballet Competition (1 – 3 novembre), domani, 2 novembre, alle ore 21 si terrà Ballet Gala – Stars of Today and Tomorrow, che vedrà danzatori professionisti di fama internazionale dividere il palcoscenico con giovani promesse della danza. I ballerini in scena, tra cui italenti del Balletto dell’opera Nazionale di Atene e Gauthier Dance, si misureranno con i lavori di Nacho Duato, Marco Goecke, Erik Gautier e Konstantinos Rigos. La direzione artistica è affidata ad Aja Jung. Attesissimache, a 24 anni dal debutto, riporta in scena Otello, di precise parole si vive (8 - 10 novembre).