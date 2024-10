Ahmed El Mazoury e Camilla Magliano campioni alla Bellagio Skyrace (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Bellagio Skyrace, classica d’autunno sul lago di Como che quest’anno festeggia la 10ª edizione, porta il sigillo di Ahmed El Mazoury e Camilla Magliano. Oltre 550 sono stati gli iscritti fra Skyrace e half marathon. La gara griffata Nsc Bellagio Sky Team ha inoltre decretato i vincitori del Leccotoday.it - Ahmed El Mazoury e Camilla Magliano campioni alla Bellagio Skyrace Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La, classica d’autunno sul lago di Como che quest’anno festeggia la 10ª edizione, porta il sigillo diEl. Oltre 550 sono stati gli iscritti frae half marathon. La gara griffata NscSky Team ha inoltre decretato i vincitori del

Ahmed El Mazoury e Camilla Magliano campioni alla Bellagio Skyrace

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande successo per la Bellagio Skyrace, classica d’autunno sul lago di Como che quest’anno festeggia la 10a edizione: oltre 550 iscritti. (primacomo.it)

La Polizia di Stato, ha denunciato in stato di libertà per furto e tentata rapina in concorso, un 28enne marocchino. (primacomo.it)

Sei anni fa erano le Fiamme Gialle a salire sul podio. La scorsa domenica è stata la squadra emiliana a prendersi il secondo posto, in rappresentanza dell’Italia ... (ilfaroonline.it)