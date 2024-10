Ad Affari Tuoi Concettino cade nella trappola del Dottore e perde tutto, De Martino: “Ha giocato duro” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Concettino e la moglie Adele da Popoli Terme sono stati i protagonisti della puntata del 27 ottobre di Affari Tuoi. Marito e moglie, hanno giocato una partita sfortunata accettando all'ultima occasione un cambio pacco del Dottore, vincendo solo 200 euro anziché 20mila. Fanpage.it - Ad Affari Tuoi Concettino cade nella trappola del Dottore e perde tutto, De Martino: “Ha giocato duro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)e la moglie Adele da Popoli Terme sono stati i protagonisti della puntata del 27 ottobre di. Marito e moglie, hannouna partita sfortunata accettando all'ultima occasione un cambio pacco del, vincendo solo 200 euro anziché 20mila.

