Gaeta.it - A Trento parte una storica campagna vaccinale contro il Papillomavirus: 100mila cittadini immunizzati

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Inizia oggi unagroundbreaking a, con l’obiettivo di immunizzare 100.000ilnell’arco dei prossimi 4-5 anni. Antonio Ferro, direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari , ha illustrato le ambizioni di questo progetto durante il 57esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene , tenutosi a Palermo. Con 30.000 dosi già pronte e un sistema di registrazione online, l’iniziativa si propone di essere un esempio di best practice nella lottail virus. Obiettivi ambiziosi per la vaccinazione Questo pianocoinvolgerà circa 90.000 trentini, su una popolazione di 530.000 abitanti, e punta a raggiungere il 90% di copertura tra i giovani, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità .