Vincoli temporali per docente di sostegno che ottiene trasferimento in una scuola richiesta: quinquennale sul sostegno e triennale sulla scuola (Di domenica 27 ottobre 2024) Oltre al vincolo quinquennale sul sostegno il docente deve rispettare il vincolo triennale nella scuola richiesta e ottenuta nel trasferimento L'articolo Vincoli temporali per docente di sostegno che ottiene trasferimento in una scuola richiesta: quinquennale sul sostegno e triennale sulla scuola . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Oltre al vincolosulildeve rispettare il vincolonellae ottenuta nelL'articoloperdichein unasul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Docenti, vincolo su sostegno: di nuovo cinque anni in caso di passaggio ruolo - I docenti immessi in ruolo ovvero trasferiti su posto di sostegno sono soggetti al vincolo quinquennale su sostegno. Quando riparte da capo. (orizzontescuola.it)

Legge finanziaria: altri 100 milioni per i docenti tutor; stanziamento per stabilizzare i docenti di sostegno - 75 milioni è, infatti, il differenziale fra il costo dei docenti precari che si intendono stabilizzare e quello per l’assunzione a tempo indeterminato”. Con il medesimo fondo – spiega ... (tecnicadellascuola.it)

Tutte le notizie aggiornate su docente di sostegno - di difficoltà che arrivava dai suoi studenti: questo e molto altro era Paola Aramini, docente di sostegno all’istituto Stradivari, scomparsa all’età di ... (laprovinciacr.it)

Disabili gravi e sostegno, esposto dei docenti assegnati all'istituto comprensivo e dirottati a La Nostra famiglia: indagine del ministero - Il caso è stato sollevato da alcuni docenti di sostegno delle medie “G.B. Cima” che si sono ritrovate a lavorare con i bambini disabili del centro coneglianese della Nostra Famiglia. (ilgazzettino.it)