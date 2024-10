Tragico incidente nella notte | scontro tra un’auto ed uno scooter Muore un ragazzo di appena 17 anni Inutili i soccorsi Il drammatico schianto ad Ardea

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unstradale avvenutoserata di sabato 26 ottobre si è trasformato in tragedia nel quartiere di Tor San Lorenzo ad. Ilha visto coinvolti una Fiat Panda e uno, sul quale viaggiava undi soli 17, originario di Pomezia. L’impatto è avvenuto in via delle Pinete, intorno alle 22, ed è stato fatale per il giovane motociclista.in un Incrocio Ritenuto Pericoloso Il luogo dell’è un incrocio noto per la sua pericolosità, dove il lungomare si interseca con viatina, a breve distanza dal supermercato Tigre. La dinamica esatta dellonon è ancora stata accertata e saranno le indagini delle forze dell’ordine a far luce sulle cause.