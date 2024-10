Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 nel Cosentino (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 oggi 27 ottobre in Calabria. E' stata registrata alle 20,51 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri est da Cellara, in provincia di Cosenza, a una profondità di 21 chilometri. —Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 nel Cosentino proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) –didi3.727 ottobre in. E' stata registrata alle 20,51 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri est da Cellara, in provincia di Cosenza, a una profondità di 21 chilometri. — [email protected] (Web Info) L'articoloindi3.7 nelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 nel Cosentino

