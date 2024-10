Gaeta.it - Sicurezza scolastica: aggiornamenti sui lavori pubblici e le critiche politiche nella città

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’andamento deidi rinforzo strutturale e ricostruzione delle scuole nel territorio comunale ha assunto una particolare importanza negli ultimi anni, così come le polemichesulla gestione e lanei plessi scolastici. Questo articolo si propone di esaminare i recentiin merito agli interventi realizzati, nonché le dinamicheche circondano la questione della vulnerabilità sismica delle scuole. L’aggiornamento sugli interventi di vulnerabilità sismica Attraverso la delibera di giunta comunale n. 356 del 2 settembre 2019, l’amministrazione ha messo in cantiere una dettagliata analisi sullo stato di vulnerabilità sismica delle scuole presenti sul territorio. La relazione approvata ha fornito le basi per una pianificazione triennale di interventi volti a garantire ladegli studenti e degli insegnanti.