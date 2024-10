Si toglie il braccialetto elettronico e lo dà alla figlia per portarlo all'ex a cui non può avvicinarsi (Di domenica 27 ottobre 2024) Aveva l'obbligato di tenersi a distanza dall'ex compagna ma nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico non ha esitato a togliersi il dispositivo e a consegnarlo alla figlia affinché lo desse alla madre. A finire nei guai è stato un 38enne di Casertanews.it - Si toglie il braccialetto elettronico e lo dà alla figlia per portarlo all'ex a cui non può avvicinarsi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Aveva l'obbligato di tenersi a distanza dall'ex compagna ma nonostante fosse sottopostomisura cautelare con applicazione delnon ha esitato arsi il dispositivo e a consegnarloaffinché lo dessemadre. A finire nei guai è stato un 38enne di

