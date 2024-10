Serie A 2024 2025 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo la nona giornata

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-Juventus 4-4 un capitolo decisivo del campionato di. Rispetto alla scorsa stagione, il Napoli ha 5 punti in più che permettono ai partenopei di essere in testa. Vola l’Udinese (+10), mentre il Milan ha sette lunghezze in meno dalla squadra di Pioli a parità di gare disputate. Male la Roma (-4), come il Bologna (-5). Ecco la classifica acon la scorsa stagione. La classifica/25 acon la scorsa stagione Napoli 22 (+5) Inter 18 (-4) Juventus 17 (-3) Atalanta 16 (=) Fiorentina 16 (-1) Udinese 16 (+10) Lazio 16 (+3) Milan 14 (-7) * Torino 14 (+5) Empoli 11 (+4) Roma 10 (-4) Bologna 9 (-5) * Verona 9 (+1) Como 9 (-) Cagliari 9 (+6) Parma 8 (-) Monza 8 (-4) Genoa 6 (-2) Lecce 5 (-8) Venezia 5 (-) * una partita in menoe unfa:laSportFace.