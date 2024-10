Scontro in galleria, auto distrutte nell'incidente sulla Palermo Messina (Di domenica 27 ottobre 2024) Poteva avere conseguenza ben peggiori l'incidente avvenuto nella notte all'interno della galleria "Villafranca" sull'autostrada Palermo-Messina. Due auto infatti si sono scontrate e sono uscite distrutte dall'impatto. Feriti conducenti e passeggeri dei due mezzi ma per fortuna nessuno di loro - Messinatoday.it - Scontro in galleria, auto distrutte nell'incidente sulla Palermo Messina Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Poteva avere conseguenza ben peggiori l'avvenutoa notte all'interno della"Villafranca" sull'strada. Dueinfatti si sono scontrate e sono uscitedall'impatto. Feriti conducenti e passeggeri dei due mezzi ma per fortuna nessuno di loro -

scontro galleria auto distrutte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.Scontro in galleria auto distrutte nell' incidente sulla Palermo Messina

Schianto tra due auto sulla Palermo-Messina, l'impatto nella galleria di Villafranca - Incidente stradale sulla A 20 Palermo-Messina. A scontrarsi, intorno all'1 di notte dentro la galleria di Villafranca Tirrena sono state due auto. Nel violento ... (msn.com)

Scontro nella Galleria del raccordo autostradale di Avellino, due feriti e tre auto coinvolte a Solofra - L’incidente nella galleria Montepergola all’altezza di Solofra. Sul posto forze dell’ordine, Anas e 118. Scontro tra tre auto nella galleria Montepergola del Raccordo Autostradale di Avellino. Nel vio ... (msn.com)

Brebemi, maxi incidente in galleria. Strada chiusa e auto distrutte: è un’esercitazione - Questa mattina è in corso una grande esercitazione d’emergenza lungo la galleria della Brebemi, tra Treviglio e Caravaggio, che coinvolge diverse forze di soccorso pubblico e Protezione Civile. (thesocialpost.it)

Tangenziale Est chiusa per grave incidente in galleria, ci sono feriti - Traffico e code nei pressi della galleria della Nuova Circonvallazione Interna per un incidente con feriti. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi e la viabilità. (msn.com)