Donnaup.it - Scaloppine ai funghi porcini: un secondo autunnale irresistibile

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Leaisono undal tipico sapore. Profumatissime, cremose, piaceranno a grandi e piccini. Sono piuttosto semplici da preparare e non richiedono una maestria particolare. In poche e semplici mosse porteremo in tavola un manicaretto appagante e gustoso. Spariranno alla velocità delle luce, ma se dovessero avanzare, possiamo conservale in frigorifero per un giorno, ben protette in un contenitore ermetico. Prima di servirle, ricordiamoci di scaldarle per renderle invitanti come appena fatte.ai: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 500 gr di fettine di vitello 40 gr di burro 1 bicchiere di vino bianco q.b.