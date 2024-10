Roma, quanto ti manca quel ragazzo. La domenica speciale di Bove. E il cuore giallorosso ora è viola (Di domenica 27 ottobre 2024) I suoi vecchi tifosi questa settimana lo hanno letteralmente tartassato sui social, tanto che spesso si sono incrociati in vere e proprie trattative di mercato con quelli della Fiorentina. "Edo, torna a casa presto". E ancora. "Ti ho amato, ti amo e ti amerò". Con tanto di cuori giallorossi. A rompere l’incantesimo ecco i tifosi viola. "L’importante è crederci Adesso ce lo coccoliamo noi". E dalla Capitale qualcuno risponde. "Fate bene perché qua a Roma siamo stati dei cogl..ni". Premessa. L’amore dei tifosi della Roma a Edoardo Bove non è mai mancato. Stasera ce ne sarà la riprova, con il settore ospiti (attesi 300 Romanisti) che tributerà applausi e cori all’ex beniamino. Un po’ come accaduto qualche settimana fa a Cataldi quando al Franchi è arrivata la Lazio. A Bove è mancato altro. Sport.quotidiano.net - Roma, quanto ti manca quel ragazzo. La domenica speciale di Bove. E il cuore giallorosso ora è viola Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) I suoi vecchi tifosi questa settimana lo hanno letteralmente tartassato sui social, tanto che spesso si sono incrociati in vere e proprie trattative di mercato conli della Fiorentina. "Edo, torna a casa presto". E ancora. "Ti ho amato, ti amo e ti amerò". Con tanto di cuori giallorossi. A rompere l’incantesimo ecco i tifosi. "L’importante è crederci Adesso ce lo coccoliamo noi". E dalla Capitale qualcuno risponde. "Fate bene perché qua asiamo stati dei cogl..ni". Premessa. L’amore dei tifosi dellaa Edoardonon è maito. Stasera ce ne sarà la riprova, con il settore ospiti (attesi 300nisti) che tributerà applausi e cori all’ex beniamino. Un po’ come accaduto qualche settimana fa a Cataldi quando al Franchi è arrivata la Lazio. Ato altro.

