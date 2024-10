Ilgiorno.it - Quando anche i rapitori hanno un cuore

(Di domenica 27 ottobre 2024) Fortunati Rubano un cane ma poi si fanno prendere dai sensi di colpa e lo restituiscono. È successo ad Acerra in provincia di Napoli dove Maui, uno spitz tedesco di proprietà di una ragazzina dodicenne disabile è stato portato via dai ladri che avevano svaligiato la sua abitazione. E grazie ai numerosi appelli del papà Rosario, preoccupato dallo stato d’angoscia della figlia, che sono stati condivisi su tutti i social network, il cucciolo è tornato tra le braccia della sua padroncina, costretta da una malattia genetica sulla sedia a rotelle. "Spero che Maui stia bene e che non gli abbiano fatto nulla. Mia figlia è disperata. Voglio solo ritrovare il cane, del resto delle cose non me ne importa. Questi malviventi non si sono fermati nevisto la sedia a rotelle che mia figlia utilizza per muoversi in casa. Mi viene da pensare che siano bestie senza