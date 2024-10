Pattinaggio pista lunga top 5 tutta azzurra nei 1 500 maschili di Inzell | vince Di Stefano

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Va in archivio l’International Race di, in Germania, test di preparazione in vista dell’inizio della Coppa del Mondo di. Buone indicazioni per gli azzurri che hanno monopolizzato la top 5 dei 1.500. Vittoria di Daniele Di(1’47”25) davanti ad Alessio Trentini (1’48”12), Riccardo Lorello (1’48”18), Francesco Betti (1’48”29) e Davide Ghiotto (1’48”47). Per Dic’è doppietta grazie alla vittoria nella mass start (7:50.81), peraltro precedendo Andrea Giovannini (7:54.31), che nei 1.500 si era piazzato in settima posizione (1:48.60). Due italiane sul podio anche nella mass start femminile (seconda Alice Marletti; terza Veronica Luciani). Due azzurre in top 5 nei 1.500 femminili. Terzo posto per Francesca Lollobrigida con il tempo di 1’57?45, mentre sulla medesima distanza Arianna Fontana ha concluso quinta in 1’58?77.