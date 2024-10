Multe stradali Codacons | 13 miliardi nei primi dieci mesi del 2024 Ecco dove sono i record

Quotidiano.net - Multe stradali, Codacons: 1,3 miliardi nei primi dieci mesi del 2024. Ecco dove sono i record

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre- Lein Italia – anche quelle per gli autovelox – neidelhanno fruttato 1,3per le casse degli enti locali. Lo fa sapere il. Una cifra che a fine anno ‘promette’ quindi di superare il miliardo e mezzo registrato nel 2023. "Alla data del 17 ottobre le entrate per l’annoderivanti da sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada ammontano in Italia a un totale di 1.294.799.772 euro”, spiega l’associazione. Gli incassidelle regionigli incassi: Lombardia 324 milioni di euro Lazio 130 milioni Emilia Romagna 129 milioni. Fanalino di coda il Molise con appena 1,4 milioni di euro nel periodo considerato.