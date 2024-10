MotoGp, in Thailandia festa Bagnaia: Pecco vince e accorcia su Martin, secondo (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pecco Bagnaia vince oggi il gran premio di Thailandia e accorcia su Jorge Martin nella lotta per il Motomondiale . Lo spagnolo della Pramacchiude secondo sfruttando una caduta del connazionale Marc Marquez (Ducati Gresini) e ora ha 17 punti di vantaggio sul pilota azzurro. Terzo posto per Pedro Acosta (Ktm). Parte fortissimo Martin, che L'articolo MotoGp, in Thailandia festa Bagnaia: Pecco vince e accorcia su Martin, secondo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) –oggi il gran premio disu Jorgenella lotta per il Motomondiale . Lo spagnolo della Pramacchiudesfruttando una caduta del connazionale Marc Marquez (Ducati Gresini) e ora ha 17 punti di vantaggio sul pilota azzurro. Terzo posto per Pedro Acosta (Ktm). Parte fortissimo, che L'articolo, insuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

