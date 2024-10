Oasport.it - Moto3: Luca Lunetta da sogno! Secondo posto al GP di Thailandia alle spalle del solito Alonso

(Di domenica 27 ottobre 2024) Estasi di gioia al circuito di Buriram. Dopo una rimonta pazzescaha conquistato la seconda posizione in occasione del GP di, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2024 di. Prestazione eccezionale per il pilota italiano che, all’ultima curva, è riuscito a beffare la concorrenza accomodandosispdelDavid(CF Moto Aspar Team), il quale ha appena ottenuto la dodicesima vittoria stagionale scrivendo l’ennesima pagina di storia della classe più leggera. Un’impresa che era nell’aria per il centauro del Team SIC58 Squadra Corse il quale, partendo dalla quarta fila (decima posizione), si è reso artefice di una prova d’altissimo profilo, in cui ha dimostrato fin da subito di potersi avvicinare al gruppo di testa.