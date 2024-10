Mosca ha cercato di influenzare i risultati delle elezioni moldave (Di domenica 27 ottobre 2024) Il capo della polizia moldava ha affermato che Mosca ha cercato di influenzare i risultati delle elezioni moldave attraverso la corruzione degli elettori. Le elezioni, tenutesi il 20 ottobre, hanno visto la presidente moldava in carica, filoeuropea, Maia Sandu, arrivare prima al primo turno delle elezioni presidenziali del paese con il 42% dei voti, in vista Periodicodaily.com - Mosca ha cercato di influenzare i risultati delle elezioni moldave Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Il capo della polizia moldava ha affermato chehadiattraverso la corruzione degli elettori. Le, tenutesi il 20 ottobre, hanno visto la presidente moldava in carica, filoeuropea, Maia Sandu, arrivare prima al primo turnopresidenziali del paese con il 42% dei voti, in vista

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domenica la Moldova vota per il suo futuro ma l'influenza di Mosca è 'comprata' - Si terranno domenica in Moldova le elezioni presidenziali e il referendum non vincolante sull'adesione all'Unione europea in vista del voto, ben più a rischio e decisivo per il futuro per il Paese, pe ... (adnkronos.com)

Il complotto moldavo. Mosca punta 15 milioni di dollari per influenzare il voto - in cui Mosca, attraverso reti di oligarchi filo-russi come Ilan Shor, sta cercando di corrompere elettori e diffondere disinformazione per influenzare le elezioni parlamentari e il referendum sull ... (huffingtonpost.it)

Mar Rosso, Mosca ha fornito dati agli Houthi per colpire le navi: "Qualsiasi focolaio..." - Più in generale, prosegue il giornale, il Cremlino ha cercato di alimentare l’instabilità dal Medio Oriente all’Asia per creare problemi agli Stati Uniti, affermano gli analisti. "Per la Russia ... (iltempo.it)

Mosca rivendica presa di un altro villaggio in Ucraina - La Russia ha cercato di catturare Pokrovsk, una città mineraria dove vivevano circa 60.000 persone prima che Mosca lanciasse la sua offensiva. (ANSA). (msn.com)