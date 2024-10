Sport.quotidiano.net - Monza-Venezia 2-2, botta e risposta nel primo tempo

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 - Ilprova a scappare e ilreplica: i lagurani trovano il vantaggio prima con Ellertsson e poi con Svoboda ma in entrambi i casi vengono rimontati da Kyriakopoulos e Djuric. Questa è storia del: la ripresa all'U-Power Stadium vede un copione leggermente diverso, con i brianzoli più propositivi e desiderosi di andare a caccia del successo. Invece un nervosissimo Bondo si becca due gialli evitabilissimi e complica i piani di Nesta, che però resiste all'assalto finale della banda Di Francesco, per un pareggio a due facce per entrambi: ildà continuità ai propri risultati recenti ma manca l'appuntamento con la vittoria interna, mentre ilinterrompe l'emorragia di risultati ma non sfrutta il quarto d'ora abbondante in superiorità numerica.