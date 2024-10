Mistermovie.it - Mister Movie | Patrick Dempsey nel cast di Scream 7: Il ritorno di un volto noto nel franchise horror

(Di domenica 27 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:, conosciuto per il ruolo del dottor Derek Shepherd in Grey’s Anatomy, potrebbe tornare nel mondo di. L’attore, che ha interpretato il detective Mark Kincaid in3 del 2000, è attualmente in trattative per riprendere il ruolo nel settimo capitolo della saga. Dopo che il suo personaggio è stato ricollegato a Sidney Prescott nel quinto film, con un matrimonio e figli insieme alla protagonista, sembra che il prossimo film approfondirà questa storia. Tuttavia,ha dichiarato durante un’intervista a Today che è ancora in attesa della sceneggiatura per confermare la sua partecipazione. Ildi Neve Campbell e del creatore Kevin Williamson Un’altra notizia entusiasmante per i fan è ildi Neve Campbell, dopo la sua assenza inVI.