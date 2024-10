Master ad Honorem a Mogol: “Ho studiato tanto. Gaber? L’ho scoperto io, quando gli proposi un contratto pensò a uno scherzo” (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – Domani Mogol riceverà il Master ad Honorem in Editoria e produzione musicale della Iulm. “Il mio lavoro un po’ tutti questi riconoscimenti se li è meritati, perché ho studiato tanto” racconta l’autore più noto e influente nella storia della canzone italiana, milanese classe 1936. “Nessuno nasce con la penna in mano e la prima canzone che ho scritto, ‘Mamma guitar’, faceva pena. Veniamo tutti al mondo con un talento da individuare, ma poi bisogna crescerlo con la passione, il lavoro, l’autocritica”. Il 3 novembre è al Lirico con “Emozioni, la mia vita in canzone”, lo spettacolo in cui viaggia con Gianmarco Carroccia tra i successi scritti assieme a Lucio Battisti. “Sul palco con noi ci sarà pure l’Emozioni Orchestra composta da 20 elementi diretti dal maestro Marco Cataldi, autore pure degli arrangiamenti”. E poi c’è l’atmosfera del Lirico Giorgio Gaber. Ilgiorno.it - Master ad Honorem a Mogol: “Ho studiato tanto. Gaber? L’ho scoperto io, quando gli proposi un contratto pensò a uno scherzo” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – Domaniriceverà iladin Editoria e produzione musicale della Iulm. “Il mio lavoro un po’ tutti questi riconoscimenti se li è meritati, perché ho” racconta l’autore più noto e influente nella storia della canzone italiana, milanese classe 1936. “Nessuno nasce con la penna in mano e la prima canzone che ho scritto, ‘Mamma guitar’, faceva pena. Veniamo tutti al mondo con un talento da individuare, ma poi bisogna crescerlo con la passione, il lavoro, l’autocritica”. Il 3 novembre è al Lirico con “Emozioni, la mia vita in canzone”, lo spettacolo in cui viaggia con Gianmarco Carroccia tra i successi scritti assieme a Lucio Battisti. “Sul palco con noi ci sarà pure l’Emozioni Orchestra composta da 20 elementi diretti dal maestro Marco Cataldi, autore pure degli arrangiamenti”. E poi c’è l’atmosfera del Lirico Giorgio

