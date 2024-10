Quifinanza.it - Manovra, fondo prima casa under 36 rifinanziato fino al 2027: tutte le novità

(Di domenica 27 ottobre 2024) Con la Legge di Bilancio 2025, il governo ha scelto di potenziare il, garantendo un finanziamento che si estenderàal. Un cambio di passo per unche ha sempre navigato a vista tra proroghe annuali o semestrali. L’iniezione di risorse è robusta: 130 milioni nel prossimo anno e 270 milioni per ciascuno dei due successivi, portando il totale a 670 milioni. Un vero e proprio sostegno per un meccanismo che, in un clima di tassi d’interesse in calo, ha visto impennarsi le richieste di garanzia di oltre il 15% nei primi nove mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Chi può accedere alIl, rinnovato con la2025, è pensato per coloro che non possiedono altre abitazioni, sia in Italia che all’estero, al momento della richiesta.