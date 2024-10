Maltempoallerta arancione in 3 regioni

Maltempo,allerta arancione in 3 regioni (Di domenica 27 ottobre 2024) 7.46 Il maltempo continua ad insistere su diverse regioni della Penisola. Oggi è allerta arancione in alcuni settori di Piemonte, Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna. Allerta gialla sulla Sardegna e su zone di Valle d' Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Liguria. Qui urne regionali aperte,sotto la pioggia. Possibili rovesci anche di forte intensità e grandinate. A Bologna riaperti da oggi i centri sportivi e i parchi cittadini. Per domani prevista la riapertura delle scuole. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 7.46 Il maltempo continua ad insistere su diversedella Penisola. Oggi è allertain alcuni settori di Piemonte, Liguria e nell'area del delta del Po in Emilia-Romagna. Allerta gialla sulla Sardegna e su zone di Valle d' Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Liguria. Qui urne regionali aperte,sotto la pioggia. Possibili rovesci anche di forte intensità e grandinate. A Bologna riaperti da oggi i centri sportivi e i parchi cittadini. Per domani prevista la riapertura delle scuole.

