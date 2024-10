Biccy.it - Luisella Costamagna sbugiarda Friedman: “Ha inventato tutto. Bufale!”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dello scontro che ha visto protagonista Alandietro le quinte di Ballando con le Stelle si è detto e letto di, ma ieri sera il giornalista ha finalmente ammesso che una discussione effettivamente c’è stata.si è scusato con la donna dello staff che ha attaccato, ma per cercare di giustificarsi ha tirato in ballo. Alan dichiarato di essere stato ospite a Tango e ha aggiunto di aver chiesto alla conduttrice se anche lei avesse ‘urlato dietro le quinte di Ballando con le Stelle’. Secondo la ricostruzione di, la collega gli avrebbe risposto ‘qui le domande non le fai tu’: “Lei alla mia domanda non ha voluto rispondere e quindi ho detto“. In realtà le cose sono andate molto diversamente.smentisce Alan: “Hadi sana pianta ed è una bufala”.