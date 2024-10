Lucchese-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Pescara, match dello stadio Porta Elisa valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione toscana arriva da quattro pareggi ottenuti nelle ultime cinque partite e spera di ritrovare il successo proprio contro una delle squadre più in forma di questa prima parte di stagione. Lucchese-Pescara, come seguire il match Gli abruzzesi di Silvio Baldini, dal loro canto, sono reduci da quattro vittorie consecutive e hanno assolutamente intenzione di proseguire in questo modo per difendere il loro primato in classifica nel girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 19:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Porta Elisa valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La formazione toscana arriva da quattro pareggi ottenuti nelle ultime cinque partite e spera di ritrovare il successo proprio contro una delle squadre più in forma di questa prima parte di stagione., come seguire il match Gli abruzzesi di Silvio Baldini, dal loro canto, sono reduci da quattro vittorie consecutive e hanno assolutamente intenzione di proseguire in questo modo per difendere il loro primato in classifica nel girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 19:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

