Livigno, inaugurata la pista di sci nordico con la neve “conservata” durante l’estate (Di domenica 27 ottobre 2024) Livigno (Sondrio) - Lo sci di fondo inaugura una stagione stellare per una Livigno che si conferma come la località invernale più cool d’Italia. E non solo perché il Piccolo Tibet valtellinese, grazie al lavoro dell’Apt diretta da Luca Moretti, è proiettata verso l’appuntamento con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un’immagine rinnovata e vincente. Ieri mattina è stata inaugurata a Livigno la pista di sci nordico, una chicca che la contraddistingue da tutte le altre località, aperta ad atleti professionisti, dilettanti e amatori. Ilgiorno.it - Livigno, inaugurata la pista di sci nordico con la neve “conservata” durante l’estate Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024)(Sondrio) - Lo sci di fondo inaugura una stagione stellare per unache si conferma come la località invernale più cool d’Italia. E non solo perché il Piccolo Tibet valtellinese, grazie al lavoro dell’Apt diretta da Luca Moretti, è proiettata verso l’appuntamento con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un’immagine rinnovata e vincente. Ieri mattina è stataladi sci, una chicca che la contraddistingue da tutte le altre località, aperta ad atleti professionisti, dilettanti e amatori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Livigno, inaugurata la pista di sci nordico con la neve “conservata” durante l’estate - Ieri mattina è stata inaugurata a Livigno la pista di sci nordico, una chicca che la contraddistingue da tutte le altre località, aperta ad atleti professionisti, dilettanti e amatori. Un anello di un ... (ilgiorno.it)

Livigno porta la sua "Alpine Energy" a Milano e dà il via all'inverno - A Milano, Livigno ha dato un assaggio delle novità per la stagione invernale 2024-25 e dei preparativi per le Olimpiadi invernali 2026 ... (primamilanoovest.it)

Livigno porta la sua "Alpine Energy" a Milano e da il via all'inverno - A Milano, Livigno ha dato un assaggio delle novità per la stagione invernale 2024-25 e dei preparativi per le Olimpiadi invernali 2026 ... (primalamartesana.it)