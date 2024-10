Ilgiorno.it - Lite con l’amante della moglie. Lo uccide a colpi di pistola

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il litigio, le urla e poi gli spari. Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieriCompagnia di Rho hanno arrestato per omicidio volontario un pensionato italiano di 78 anni, Walter Budri, residente a Garbagnate Milanese. L’uomo, incensurato, al termine di una violentaha esploso 4d’arma da fuoco con unaBeretta calibro 22, regolarmente denunciata, ma detenuta illegalmente al suo domicilio, in direzione di un 45enne albanese, Dritan Hakaj, disoccupato e con alcuni precedenti di polizia. La vittima,ta da un solo proiettile al torace, è deceduta sul posto per le gravi ferite riportate. Il delitto si è consumato nel palazzo di via Varese a Garbagnate, dove Budri vive insieme alla, una donna albanese di 51 anni, e il figlio 11enne di lei. Dalle prime indagini è emerso che il 45enne.