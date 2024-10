L’inchiesta banche dati e quella mail bucata del Viminale | l’incubo su come le società degli indagati abbiano avuto accesso ai dati sensibili

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non solo vip spiati, o fidanzate di ereditieri verso l’altare: il gruppo di spioni individuato dalla procura di Milano che per i loro clienti controllavano conti correnti, dichiarazioni fiscali, fedine penali di mezza Italia aveva la «possibilità di scaricare idirettamente dalla bancaSdi del Ministero dell’Interno». Eci è riuscito, tramite gli hacker per conto dell’agenzia investigativa Equalize lo ricostruisce oggi il Corriere della Sera. Nome in codice: «Beyond», aggregatore die generatore di report con i relativi contenuti violati. Password: «Putin1424», questa la piattaforma che apriva il mondo sulle, sviluppata dall’informatico arrestato Samuele Calamucci.