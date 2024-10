Ilrestodelcarlino.it - L’evento nelle piazze ’Giovinbacco’: in alto i calici

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un fine settimana baciato dal sole per la 22esima edizione di ’GiovinBacco in Piazza’, la grande vetrina enologica della Romagna che da venerdì sta animando il centro di Ravenna. Due giorni di pienone, venerdì e sabato, e oggi si replica (orario: dalle 11 alle 23). In cinquedel centro storico l’appuntamento con l’enogastronomia del territorio, con centinaia di etichette di vino, diversi punti di ristorazione e cibo di strada, assaggi, incontri. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna - Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini di produttori locali - in piazza del Popolo e in piazza Garibaldi. Qui, accanto al vino ci sono gli stand degli artigiani e in piazza Kennedy sono presenti 7 punti di ristorazione. Intta Paolo Serra la presenza di Slow Food Ravenna. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet per le degustazioni.