Lazio-Genoa: Zaccagni dà forfait all’ultimo minuto, al suo posto Noslin (Di domenica 27 ottobre 2024) forfait dell’ultimo minuto in casa Lazio. Mattia Zaccagni infatti non prenderà parte alla partita che i biancocelesti disputeranno contro il Genoa alle 15.00 allo stadio Olimpico. L’esterno è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un attacco gastrointestinale e non sarà nemmeno in panchina. Al suo posto Baroni lancerà Tijjani Noslin che farà parte del tridente dietro la punta Castellanos insieme a Isaksen e Dia. Per il Genoa, invece, confermatissimo in avanti Pinamonti, reduce dalla doppietta contro il Bologna. Lazio-Genoa: Zaccagni dà forfait all’ultimo minuto, al suo posto Noslin SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024)dell’ultimoin casa. Mattiainfatti non prenderà parte alla partita che i biancocelesti disputeranno contro ilalle 15.00 allo stadio Olimpico. L’esterno è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un attacco gastrointestinale e non sarà nemmeno in panchina. Al suoBaroni lancerà Tijjaniche farà parte del tridente dietro la punta Castellanos insieme a Isaksen e Dia. Per il, invece, confermatissimo in avanti Pinamonti, reduce dalla doppietta contro il Bologna.dà, al suoSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zaccagni fuori in Lazio Genoa: la mossa di Baroni. Lo sostituisce così - Zaccagni fuori in Lazio Genoa: ecco la mossa di Marco Baroni per sostituire il capitano biancoceleste: le ultime Con il forfait di Mattia Zaccagni, neanche in panchina a causa dell’influenza, Marco Ba ... (lazionews24.com)

ULTIM’ORA: forfait all’ultimo di Zaccagni contro il Genoa - LAZIO GENOA FORFAIT ZACCAGNI – Defezione dell’ultimo minuto per la Lazio: come annunciato da Sky Sport, Mattia Zaccagni non prenderà parte alla sfida di Serie A contro il Genoa e si siederà in tribuna ... (lazionews.eu)

Lazio, Zaccagni assente contro il Genoa: ecco il motivo - Il capitano dei biancocelesti è stato costretto a dare forfait a causa di una sindrome influenzale ... (laziopress.it)

Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa: Noslin sostituisce Zaccagni - FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO GENOA – Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali della partita di Serie A tra i padroni di casa della Lazio e gli ospiti del Genoa. Leggi anche: la designazione arb ... (lazionews.eu)