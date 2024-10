L’Amour il terzo singolo che anticipa Amore e Salute l’album della super band Fitness Forever

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo la pubblicazione del“A vele spiegate” (con la partecipazione di Calcutta) e “Ischia”, con la voce di Peppino Di Capri, lapubblica il” che” il prossimo album previsto per l’8 novembre. Il quarto album deiverrà pubblicato in formato vinile e digital dalla label madrilena Elefant Records con distribuzione digitale affidata ad Altafonte, mentre il vinile è distribuito da Goodfellas. cul””, firmato dal carismatico frontman Carlos Valderrama, si presenta come un brano che racchiude in sé l’essenza di uno chansonnier : con il cuore spezzato, ma consapevole del proprio posto nel mondo.