Inzaghi non riesce a farsene una ragione, ha visto un dominio: “La Juventus doveva prendere 7-8 gol” (Di domenica 27 ottobre 2024) Simone Inzaghi è delusissimo dopo il pareggio 4-4 tra Inter e Juventus: "Stasera la Juventus doveva prendere 7-8 gol, è una partita difficile da commentare, l'avete vista tutti. Meritavamo di vincere, c'è amarezza". Fanpage.it - Inzaghi non riesce a farsene una ragione, ha visto un dominio: “La Juventus doveva prendere 7-8 gol” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Simoneè delusissimo dopo il pareggio 4-4 tra Inter e: "Stasera la7-8 gol, è una partita difficile da commentare, l'avete vista tutti. Meritavamo di vincere, c'è amarezza".

Inzaghi : «Inter-Juventus - punti persi. Serve lavorare! Io soprattutto» - Inzaghi dopo Inter-Juventus terminato clamorosamente sul risultato di 4-4, su Inter TV non è contento per la gestione del risultato e delle marcature da parte della squadra. AUTOCRITICO – Simone Inzaghi dopo Inter-Juventus su Inter TV ha parlato ... (Inter-news.it)

Inzaghi : «L’Inter doveva segnare 7 gol alla Juventus. Dispiacere per l’esito» - Simone Inzaghi si è pronunciato nel post-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A è terminato per 4-4. LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport al termine di Inter-Juventus: «Sono tanto arrabbiato. C’è ... (Inter-news.it)

Inzaghi si sfoga: “Fatico ad accettarlo, non mi era mai successo” - L'Inter si fa rimontare nel finale dalla Juventus nello spettacolare Derby d'Italia di San Siro: le parole in conferenza stampa di Inzaghi ... (calciomercato.it)

Inter, Inzaghi deluso: "Potevamo fare 8 gol, mi sentiranno" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Inter, è sparita la difesa bunker: ecco cosa non funziona, ora tocca a Inzaghi - Altri quattro gol subiti, che portano il totale a 13 in 9 partite giocate. Sono tantissimi per tutte le squadre di vertice, a maggior ... (msn.com)