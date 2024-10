Inzaghi: «L’Inter doveva segnare 7 gol alla Juventus. Dispiacere per l’esito» (Di domenica 27 ottobre 2024) Simone Inzaghi si è pronunciato nel post-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A è terminato per 4-4. LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport al termine di Inter-Juventus: «Sono tanto arrabbiato. C’è delusione, ma devo ripartire. Sarà motivo di analisi il fatto dei 4 gol presi. Non si possono assolutamente prendere. Giocavamo contro una squadra che aveva preso solo una rete su rigore, mentre stasera ne doveva prendere 7. Noi siamo una formazione esperta, non c’erano avvisaglie fino al gol di Yildiz del 4-3 della Juventus. Abbiamo preso quel gol, ci siamo disuniti e poi sulla quarta rete abbiamo triplicato su un uomo, cosa che non si fa mai. Meritavamo sicuramente di vincere. Si tratta di un Dispiacere per quello che abbiamo messo in campo». Inter-news.it - Inzaghi: «L’Inter doveva segnare 7 gol alla Juventus. Dispiacere per l’esito» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Simonesi è pronunciato nel post-partita di Inter-. Il match della nona giornata di Serie A è terminato per 4-4. LE DICHIARAZIONI – Simoneha parlato a Sky Sport al termine di Inter-: «Sono tanto arrabbiato. C’è delusione, ma devo ripartire. Sarà motivo di analisi il fatto dei 4 gol presi. Non si possono assolutamente prendere. Giocavamo contro una squadra che aveva preso solo una rete su rigore, mentre stasera neprendere 7. Noi siamo una formazione esperta, non c’erano avvisaglie fino al gol di Yildiz del 4-3 della. Abbiamo preso quel gol, ci siamo disuniti e poi sulla quarta rete abbiamo triplicato su un uomo, cosa che non si fa mai. Meritavamo sicuramente di vincere. Si tratta di unper quello che abbiamo messo in campo».

