Unlimitednews.it - Inter-Juventus show a San Siro, finisce 4-4

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nel posticipo della nona giornata di Serie A,pareggiano con un roboante 4-4. A Sanva in scena una partita spettacolare e divertente, ma sicuramente meno apprezzata dagli amanti della tattica, considerando le diverse sbavature e imperfezioni delle due squadre. Per l’segnano due reti Zielinski su rigore, Mkhitaryan e Dumfries: i marcatori juventini, invece, sono Vlahovic, Weah e Yildiz per due volte. Nella prima frazione non c’è un attimo di pausa e i gol totali sono addirittura cinque. Al 14? Guida concede il primo rigore della serata, in seguito all’entrata in ritardo di Danilo su Thuram: dal dischetto, Zielinski segna alla prima da titolare. La Juve, però, non si lascia abbattere e reagisce immediatamente, sfruttando l’eccessiva staticità della retroguardiaista.