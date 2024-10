Inter-Juventus, la MOVIOLA LIVE: rigore netto su Thuram, regolare la rete di Vlahovic, non c'è fallo di Danilo su Lautaro (Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-Juventus, in scena alle 15 allo Stadio San Siro di Milano, è il big match della domenica della nona giornata di Serie A. Di seguito gli Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024), in scena alle 15 allo Stadio San Siro di Milano, è il big match della domenica della nona giornata di Serie A. Di seguito gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juventus, la MOVIOLA LIVE: proteste di Inzaghi, manca un giallo a Danilo su Thuram - Inter-Juventus, in scena alle 15 allo Stadio San Siro di Milano, è il big match della domenica della nona giornata di Serie A. Di seguito ... (msn.com)

Rigore di Danilo su Thuram in Inter-Juventus: cosa è successo - Inter-Juventus cambia al 14': Danilo stende Thuram in area di rigore, Guida assegna il penalty e i nerazzurri passano in vantaggio con Zielinski, freddo dagli 11 metri e a segno per la prima volta con ... (corriere.it)

Young Boys-Inter: la MOVIOLA LIVE: fallo di Hadjam su Dumfries, rigore giusto - Questi i principali episodi da moviola di Young Boys-Inter. L`arbitro del match valido per la 3ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League,. (msn.com)

Serie A - Juve-Cagliari, moviola LIVE: rigore per mani di Luperto, proteste rossoblù - LIVE Alle 12.30 Juve-Cagliari: Motta con Locatelli, Nicola col 4-2-3-1 Sta facendo discutere e non poco il rigore assegnato alla Juventus nel match casalingo contro il Cagliari . (informazione.it)