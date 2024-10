Incontro a porte chiuse in Comune, Europa Verde Frentania: “Atto grave e arrogante” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Organizzare un Incontro a porte chiuse, all’interno dell’aula consiliare, escludendo non solo le forze di minoranza, ma anche tutti i media e di conseguenza tutti i cittadini, è un Atto arrogante, di una gravità assoluta”. Non usano mezzi termini Rita Aruffo e Stefano Luciani, co-portavoce di Chietitoday.it - Incontro a porte chiuse in Comune, Europa Verde Frentania: “Atto grave e arrogante” Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Organizzare un, all’interno dell’aula consiliare, escludendo non solo le forze di minoranza, ma anche tutti i media e di conseguenza tutti i cittadini, è un, di una gravità assoluta”. Non usano mezzi termini Rita Aruffo e Stefano Luciani, co-portavoce di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco a porte chiuse con i preti romani torna a parlare di “frociaggine” in Vaticano: «C'è. Sono ragazzi buoni ma meglio di no». Poi la precisazione - Il Papa, nell'incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani di oggi pomeriggio all'Università Salesiana, è tornato sulla questione della omosessualità nella Chiesa. «In Vaticano c'è aria di ... (msn.com)

Porte chiuse e gatti non vanno proprio d’accordo: ti svelo il perché - Tutte le ragioni per cui i gatti non amano le porte chiuse: ecco perché i felini domestici si comportano in questo modo ... (amoreaquattrozampe.it)

Tavolo permanente sulla bonifica: incontro a porte chiuse - L'incontro, a porte chiuse e riservato agli addetti ai lavori, ha suscitato critiche da parte di alcuni gruppi ambientalisti, tra cui i NoPed, che chiedono maggiore trasparenza e partecipazione ... (monza-news.it)

Papa in incontro a porte chiuse con i parroci torna su "frociaggine" - (Adnkronos) – Il Papa, nell'incontro a porte chiuse avuto oggi coi parroci di mezza età, è tornato sul concetto di "frociaggine". Lo riferiscono all'Adnkronos fonti che erano presenti all ... (msn.com)