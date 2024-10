Incidente mortale sulla circonvallazione di Pinerolo: motocicletta contro un guardrail (Di domenica 27 ottobre 2024) Terribile Incidente mortale a Pinerolo questo pomeriggio, domenica 27 ottobre 2024. Una motocicletta che stava percorrendo la circonvallazione è andata a schiantarsi contro il guardrail. Il conducente, che era a bordo di una Yamaha, avrebbe perso il controllo del mezzo in modo autonomo. Sul posto Torinotoday.it - Incidente mortale sulla circonvallazione di Pinerolo: motocicletta contro un guardrail Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Terribilequesto pomeriggio, domenica 27 ottobre 2024. Unache stava percorrendo laè andata a schiantarsiil. Il conducente, che era a bordo di una Yamaha, avrebbe perso illlo del mezzo in modo autonomo. Sul posto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sulla circonvallazione di Pinerolo, code e disagi verso Abbadia - Informazione al servizio della comunità e per essere comunità, da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone. Vogliamo offrire un giornalismo che sia presidio di cittadinanza e di ... (ecodelchisone.it)

Grave incidente in circonvallazione: diversi feriti - Uno scontro molto violento, che ha messo in allarme diversi residenti della zona della circonvallazione. L’incidente è avvenuto all’altezza del ponte di via Ballardini, dove è posizionato uno dei due ... (ravennawebtv.it)

Incidente circonvallazione scontro auto ragazze ferite 21 ottobre - Condividi incidente circonvallazione scontro automobili ragazze ferite 21 ottobre (2) Foto da: Incidente circonvallazione scontro auto ragazze ferite 21 ottobre incidente circonvallazione scontro ... (ilpescara.it)

Incidente sulla circonvallazione, via la patente all’autista ubriaco - L’uomo, alla guida del suv che ha invaso la corsia opposta, aveva un tasso alcolemico di un grammo per litro. Un violento schianto sulla circonvallazione di Faenza con due veicoli coinvolti e ... (ilrestodelcarlino.it)