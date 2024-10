Incidente a Formia, come è morta la donna investita e poi trovata senza vita tra la vegetazione (Di domenica 27 ottobre 2024) E’ stata eseguita nella giornata di ieri l’autopsia sul corpo di Maria Smical, la donna di 63 anni di origini romene investita e uccisa lo scorso 23 ottobre a Formia e il cui corpo ormai senza vita è stato rinvenuto ore dopo tra la vegetazione che costeggia la variante Formia-Garigliano. Latinatoday.it - Incidente a Formia, come è morta la donna investita e poi trovata senza vita tra la vegetazione Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) E’ stata eseguita nella giornata di ieri l’autopsia sul corpo di Maria Smical, ladi 63 anni di origini romenee uccisa lo scorso 23 ottobre ae il cui corpo ormaiè stato rinvenuto ore dopo tra lache costeggia la variante-Garigliano.

