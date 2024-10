In 17.500 mila alla 38esima “Wizz Air VeniceMarathon” (Di domenica 27 ottobre 2024) Al traguardo di Riva dei Sette Martiri doppietta etiope nella gara regina dei 42 chilometri: hanno vinto Abebe Tilahun e Birtukan Abera. Diciassettemilacinquecento i runners che, in rappresentanza di 90 nazioni, hanno preso il via oggi alla 38esima “Wizz Air VeniceMarathon”, la grande classica Veneziatoday.it - In 17.500 mila alla 38esima “Wizz Air VeniceMarathon” Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Al traguardo di Riva dei Sette Martiri doppietta etiope nella gara regina dei 42 chilometri: hanno vinto Abebe Tilahun e Birtukan Abera. Diciassettecinquecento i runners che, in rappresentanza di 90 nazioni, hanno preso il via oggi “Air”, la grande classica

