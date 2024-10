Ilnapolista.it - Il Napoli è passato dal decimo al primo posto, la sua forza è la difesa (Libero)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ildalal, la suaè la) I punti di vantaggio sulla seconda (l’Inter) ora sono 5, in attesa del match di oggi al Meazza tra i nerazzurri e la Juventus. I numeri, per ora, sorridono al. Al Maradona, infatti, si tornano a cantare i cori che hanno accompagnato la squadra, due anni fa, verso il terzo scudetto. Con Conte sono state vinte le prime cinque gare in casa. Situazione avvenuta solo due volte in: nel 1989 con Bigon e nel 2021 con Spalletti e in entrambi i casi i partenopei vinsero il tricolore. Ladi questo, nato sulle macerie di quello dello scorso campionato che con lo scudetto sul petto finì, è la. Una retroguardia che ha mantenuto la porta inviolata in 5 delle ultime 6 gare, mentre in attacco (16 reti) sono andati in gol 11 giocatori diversi.