Gaeta.it - Il festival di Halloween a Disneyland Paris: magia e brividi in autunno

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un’atmosfera avvolta dallae dall’incanto,si prepara a festeggiare ildi2024. Decorazioni spettacolari, personaggi emblematici e una serie di eventi particolari rendono questo parco il luogo ideale per vivere il brivido e la gioia della stagione autunnale. Con oltre 330 zucche e 175 metri di ghirlande luminose, il parco offre un’esperienza unica per famiglie e visitatori di tutte le età. Scopriremo insieme le novità, le attrazioni e le sorprese che rendono questo evento indimenticabile. Decorazioni e atmosfera magica Ladisi palesa attraverso una vasta gamma di decorazioni che incantano gli occhi dei visitatori. Con oltre 330 zucche, ciascuna con un sorriso unico e accattivante, il parco diventa un’opera d’arte autunnale.