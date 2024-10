.com - I 6 siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO della Malesia

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 27 ottobre 2024) La, terra di contrasti affascinanti, si erge come un gioiello nel cuore del Sud-est asiatico. Questo paese, dove modernità e tradizione si fondono in un abbraccio armonioso, offre ai visitatori un caleidoscopio di esperienze che spaziano dalle vivaci metropoli alle giungle millenarie. Con la recente inclusione delle Grotte di Niah nella lista del, laconsolida ulteriormente il suo status di destinazione imperdibile per gli amantinatura,storia ecultura. Le Grotte di Niah: un viaggio nel tempo Nel cuore del Sarawak, sulla rigogliosa isola del Borneo, si celano le Grotte di Niah (Gua Niah), l’ultimo gioiello ad essere incoronato dall’. Queste caverne millenarie non sono solo un prodigio naturale, ma anche una finestra sul passato