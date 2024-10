Henri Cartier-Bresson in mostra a Rovigo (Di domenica 27 ottobre 2024) Da Roma a Matera, passando per Ischia e Venezia, la mostra allestita a Palazzo Roverella di Rovigo (sino al 26 gennaio 2025) racconta scorci d’Italia attraverso lo sguardo di uno dei più famosi maestri della fotografia, Henri Cartier-Bresson, talmente grande da essersi guadagnato il soprannome di «occhio del secolo». Laverita.info - Henri Cartier-Bresson in mostra a Rovigo Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 27 ottobre 2024) Da Roma a Matera, passando per Ischia e Venezia, laallestita a Palazzo Roverella di(sino al 26 gennaio 2025) racconta scorci d’Italia attraverso lo sguardo di uno dei più famosi maestri della fotografia,, talmente grande da essersi guadagnato il soprannome di «occhio del secolo».

Arriva a Rovigo la mostra "Henri Cartier-Bresson e l'Italia". Il grande fotografo francese ha amato questo Paese : le strade - le piazze - il vociare dei bambini - l'ombra dei luoghi - di case e oggetti. In scena un viaggio sentimentale di pura fotografia. - – Non so se è nell’immagine di una bambina che porta l’acqua, nelle strade di Napoli, nel profilo di una donna che attraversa un ponte, tra i portuali, nella geometria di donne e scale o nei vuoti riempiti dai bambini che si annida l’arte di Henri ... (Iodonna.it)

