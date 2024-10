Grave incidente sul lavoro a Portici: operaio 53enne in ospedale dopo una caduta (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Portici domenica scorsa, quando un operaio di 53 anni, originario del Ghana, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale del Mare. L’uomo, impegnato in attività di ristrutturazione all’interno di un negozio, ha riportato gravi ferite a seguito di una caduta da un’impalcatura mobile alta circa tre metri. Il tragico evento ha messo in luce la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema che continua a destare preoccupazione in tutta Italia. L’incidente: dinamica dei fatti Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio stava eseguendo lavori di ristrutturazione quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto dall’altezza. Il 53enne ha subito un colpo alla testa, che ha provocato un’emorragia cerebrale. Gaeta.it - Grave incidente sul lavoro a Portici: operaio 53enne in ospedale dopo una caduta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticosulha scosso la comunità didomenica scorsa, quando undi 53 anni, originario del Ghana, è stato ricoverato d’urgenza all’del Mare. L’uomo, impegnato in attività di ristrutturazione all’interno di un negozio, ha riportato gravi ferite a seguito di unada un’impalcatura mobile alta circa tre metri. Il tragico evento ha messo in luce la questione della sicurezza nei luoghi di, un tema che continua a destare preoccupazione in tutta Italia. L’: dinamica dei fatti Secondo le prime ricostruzioni, l’stava eseguendo lavori di ristrutturazione quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto dall’altezza. Ilha subito un colpo alla testa, che ha provocato un’emorragia cerebrale.

